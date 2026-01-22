Screening oncologici crescono le adesioni in Capitanata | la prevenzione di prossimità modello virtuoso per la salute dei cittadini
Nella giornata di oggi, si è tenuta una conferenza stampa promossa da Asl Foggia presso la sede di via Michele Protano, dedicata alla promozione degli screening oncologici in Capitanata. L'iniziativa mira a rafforzare la cultura della prevenzione e a aumentare le adesioni, contribuendo a un modello di assistenza più vicino e efficace per la salute dei cittadini.
Si è svolta questa mattina, giovedì 22 gennaio, presso la sala riunioni della Direzione Generale in via Michele Protano, la conferenza stampa dedicata alla prevenzione oncologica, promossa da Asl Foggia con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione e incrementare l’adesione alle.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Salute, Polizia di Stato e Asp "unite nella prevenzione": parte campagna di screening oncologici
Leggi anche: Screening oncologici in carcere: al via a Foggia la prima giornata dedicata alla prevenzione per le detenute
Argomenti discussi: Screening oncologici, parte da Pescara la campagna regionale promossa dalla Asl; Terra dei Fuochi, nel 2026 screening oncologici anche per under 50 e nuovi fondi per la bonifica.
Screening oncologici, crescono le adesioni in Capitanata: la prevenzione di prossimità modello virtuoso per la salute dei cittadiniI risultati dell’ultimo triennio confermano il raggiungimento degli obiettivi ministeriali previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) in ambito di screening oncologici ... foggiatoday.it
Screening oncologici, venerdì doppia tappa a Chieti ScaloIntercettare un tumore prima che si manifesti o diagnosticarlo in fase precoce per curarlo meglio: è l'obiettivo di Basta poco, basta il test, campagna di comunicazione sugli screening della Regione ... ansa.it
Screening oncologici a L’Aquila, tappa a Piazza Duomo per la campagna di prevenzione regionale: test gratuiti e informazioni su colon, cervice e mammella - facebook.com facebook
#Screening #oncologici a #Chieti Scalo: info+esame subito Domani 23/01 in p.le Marconi doppio presidio: Camper @Regione_Abruzzo: info e orientamento (9-13/15-19) Casa Salute Asl: mammografie, pap/hpv, ECG senza prenotazione (9-13/14-17) x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.