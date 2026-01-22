Screening oncologici crescono le adesioni in Capitanata | la prevenzione di prossimità modello virtuoso per la salute dei cittadini

Nella giornata di oggi, si è tenuta una conferenza stampa promossa da Asl Foggia presso la sede di via Michele Protano, dedicata alla promozione degli screening oncologici in Capitanata. L'iniziativa mira a rafforzare la cultura della prevenzione e a aumentare le adesioni, contribuendo a un modello di assistenza più vicino e efficace per la salute dei cittadini.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.