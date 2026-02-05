Il Consiglio di Stato ha deciso di bloccare definitivamente il project financing per il nuovo porto turistico di Talamone. La proposta di realizzare la struttura è ora definitivamente respinta, lasciando in sospeso il progetto che da anni divide la comunità locale. La decisione mette fine a ogni possibilità di riprendere i lavori, lasciando i sostenitori in attesa di nuove alternative.

TALAMONE Arriva un nuovo stop alla infinita vicenda della costruzione di un nuovo porto turistico a Talamone. Un’opera di cui si parla dal oltre venti anni, la cui costruzione sembrava essere arrivata ad un punto di svolta dopo che la società Porto Turistico di Talamone, nel 2024, aveva presentato un’istanza di project financing in base alla legge Burlando per ottenere la concessione. Una proposta arrivata però, anche secondo i giudici del Consiglio di Stato, in maniera non adeguata e non conforme con alcuni degli atti precedentemente emessi dal Comune di Orbetello che, insieme alla stessa Porto Turistico di Talamone che raccoglie circa metà degli attuali concessionari del porto garibaldino, è stato condannato a rifondere al consorzio Il Molo di Talamone le spese legali di circa 8000 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Porto di Talamone, arriva lo stop. Il Consiglio di Stato boccia l’ipotesi di project financing

Approfondimenti su Porto Talamone

I consiglieri di Vitulazio hanno vissuto una serata di tensione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Porto Talamone

Argomenti discussi: Porto di Talamone, arriva lo stop. Il Consiglio di Stato boccia l’ipotesi di project financing; Porto di Talamone, il Consiglio di Stato conferma il Tar: stop definitivo; Porto di Talamone: annullata la concessione per la trasformazione dell’approdo in Porto Turistico; Porto turistico, i secessionisti: Il Consiglio di Stato boccia ricorso del Comune.

Porto di Talamone, arriva lo stop. Il Consiglio di Stato boccia l’ipotesi di project financingI giudici annullano l’iter deciso dall’Amministrazione di Orbetello: Va ristabilito il regime concorrenziale ... msn.com

Porto turistico, i secessionisti: Il Consiglio di Stato boccia ricorso del ComuneIl coordinamento Secessione Talamone commenta la sentenza del Consiglio di Stato sul porto di Talamone, in provincia di Grosseto ... grossetonotizie.com

Porto di Talamone: il Consiglio di Stato chiude la controversia con il Comune di Orbetello #PORTI #PortodiTalamone #Talamone . Leggi l'articolo facebook