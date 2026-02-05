Più di 150 ricette raccolte in un formato chiaro e funzionale pensato per accompagnare il lettore in ogni fase della preparazione

Loris Russo torna in libreria con un nuovo libro dedicato alla friggitrice ad aria. Dopo aver creato la più grande community online in Italia, con un milione e mezzo di iscritti su Facebook, ora raccoglie oltre 150 ricette semplici e pratiche. Il suo obiettivo è aiutare chi desidera usare questo elettrodomestico in modo più facile e sicuro, passo dopo passo.

L orita Russo, punto di riferimento in Italia per la cucina con friggitrice ad aria e fondatrice della più grande community online dedicata a questo elettrodomestico, che oggi riunisce un milione e mezzo di utenti su Facebook, torna in libreria con un secondo libro. Le mie friggischede ( Rizzoli ) propone più di 150 ricette raccolte in un formato chiaro e funzionale, pensato per accompagnare il lettore in ogni fase della preparazione. Dalle ricette di base a quelle più articolate, il volume offre suggerimenti pratici, alternative per personalizzare i piatti in base agli ingredienti disponibili e spazi dedicati alle note personali.

