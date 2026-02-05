Loris Russo torna in libreria con un nuovo libro dedicato alla friggitrice ad aria. Dopo aver creato la più grande community online in Italia, con un milione e mezzo di iscritti su Facebook, ora raccoglie oltre 150 ricette semplici e pratiche. Il suo obiettivo è aiutare chi desidera usare questo elettrodomestico in modo più facile e sicuro, passo dopo passo.

L orita Russo, punto di riferimento in Italia per la cucina con friggitrice ad aria e fondatrice della più grande community online dedicata a questo elettrodomestico, che oggi riunisce un milione e mezzo di utenti su Facebook, torna in libreria con un secondo libro. Ricetta: la torta di mele al calvados e cannella X Leggi anche › La ricetta degli kushikatsu, i tipici spiedini fritti giapponesi Le mie friggischede ( Rizzoli ) propone più di 150 ricette raccolte in un formato chiaro e funzionale, pensato per accompagnare il lettore in ogni fase della preparazione. Dalle ricette di base a quelle più articolate, il volume offre suggerimenti pratici, alternative per personalizzare i piatti in base agli ingredienti disponibili e spazi dedicati alle note personali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Più di 150 ricette raccolte in un formato chiaro e funzionale, pensato per accompagnare il lettore in ogni fase della preparazione

