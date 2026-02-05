Pintus intrattiene il pubblico con canzoni e risate al PalaGalassi

Angelo Pintus torna a far ridere il pubblico di Forlì con il suo nuovo spettacolo “Nabana”. Domani sera, alle 21, sale sul palco del PalaGalassi e intrattiene con canzoni, monologhi e battute dirette. Lo show promette una serata di risate autentiche, in cui il comico triestino riflette sul quotidiano con uno stile semplice e coinvolgente.

**Angelo Pintus torna sul palco con "Nabana", il suo nuovo show a Forlì al PalaGalassi** *Domani, alle 21, il comico triestino terrà una serata di risate e monologhi diretti, in un'esperienza che si propone come una riflessione contemporanea sul quotidiano, con uno stile serrato e una comicità capace di coinvolgere senza artifici.* Sergio Gioli, autore dell'articolo, ha descritto con precisione la serata prevista per il 6 febbraio 2026, in cui il comico Angelo Pintus, noto soprattutto per il suo ruolo televisivo in "Colorado" e per aver partecipato a "LOL – Chi ride è fuori", salirà sul palco del Gran Teatro PalaGalassi, in via Punta di Ferro 2, a Forlì.

