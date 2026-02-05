Risate con Pintus al PalaGalassi

Domani sera il Gran Teatro PalaGalassi si riempirà di risate con Angelo Pintus, che porta in città il suo nuovo spettacolo, ‘Nabana’. I biglietti stanno andando a ruba e sono ormai pochi quelli ancora disponibili. L’attesa è grande per vedere il comico sardo, noto per il suo stile diretto e brillante, salire sul palco alle 21. La serata promette divertimento e intrattenimento per tutti gli appassionati.

Restano pochi biglietti per Angelo Pintus, atteso in città con ' Nabana ', il nuovo spettacolo in programma domani alle 21 al Gran Teatro PalaGalassi (via Punta di Ferro 2). Nabana segna il ritorno sul palco del comico con un monologo che gioca sul confine tra risata e osservazione del presente. L'artista triestino costruisce il racconto partendo da situazioni quotidiane e dinamiche relazionali, affidandosi al suo ritmo serrato e a una comicità diretta, capace di coinvolgere il pubblico senza artifici. Nato a Trieste nel 1975, Pintus ha iniziato il suo percorso artistico come animatore turistico, esperienza che ha contribuito a definire il suo rapporto immediato con la platea.

