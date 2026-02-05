pillole di ecstasy funghi e mdma arrestato pusher

La polizia ha sgominato un vero e proprio mercato della droga in un appartamento di Comasina. Gli agenti hanno arrestato un uomo di 35 anni, trovandolo con un ampio stock di pillole di ecstasy, funghi allucinogeni e MDMA. Il suo coinquilino di 38 anni è stato invece denunciato per ricettazione. La scena sembrava più quella di un negozio di droga che di un normale appartamento.

A casa aveva allestito un vero e proprio bazar della droga. A scovarlo sono stati gli agenti del commissariato Comasina, che hanno arrestato un trentacinquenne italiano e denunciato il suo coinquilino trentottenne per ricettazione. Lunedì, durante un servizio anti spaccio, gli agenti guidati dal dirigente Alberto Bonaretti hanno individuato un appartamento in via Martinazzoli come probabile luogo di detenzione e spaccio di droga. I poliziotti hanno notato il trentacinquenne uscire dallo stabile a bordo di un monopattino elettrico per poi farvi ritorno poco dopo; e così hanno deciso di sottoporlo ad un controllo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

