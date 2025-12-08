Propal ancora in piazza | Spazio pubblico per l' ennesima partita del genocidio

Annunciata la nuova protesta a Bologna. Il casus belli è ancora un match di baket, quello della Virtus contro Hapoel, squadra di Tel Aviv, il 12 dicembre. Le proteste contro lo svolgimento della partita contro il Maccabi, altra squadra israeliana, il 21 novembre, erano sfociate in tensioni e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondisci con queste news

Scala, in piazza la protesta di proPal e lavoratori spettacolo. Sindacati e attivisti in presidio in attesa della Prima #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Scala, in piazza la protesta di proPal e lavoratori spettacolo. Sindacati e attivisti in presidio in attesa della Prima #ANSA Vai su X

Manifestazione proPal a Brescia, in diecimila in piazza poi in serata gli scontri con la polizia - La pioggia non ha fermato la marea che è cresciuta in queste settimane, troppo è lo sdegno per quello che sta accadendo a Gaza. Scrive brescia.corriere.it