Piatti da oro olimpico Quattro ragazzi del Casini in scena a Milano-Cortina

Da lanazione.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro studenti dell’Istituto Casini della Spezia preparano i piatti per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Sono in scena nella Val di Fiemme, dove offrono il servizio catering, sotto la guida del professore Gilberto De Benedetto. Partono dalla scuola e arrivano a un grande evento internazionale, dimostrando che anche i giovani possono fare la loro parte in un palcoscenico così importante.

Dalla scuola ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026: quattro studenti della classe quinta dell’Istituto Alberghiero Casini della Spezia saranno presenti come servizio catering nella Val di Fiemme, guidati dal professor Gilberto De Benedetto. Un’opportunità che proietta la scuola in un contesto prestigioso e altamente formativo nel quale i ragazzi prepareranno e serviranno piatti con i tipici prodotti italiani a fianco di chef stellati. Il progetto conferma il lungo impegno della scuola nel coinvolgere le nuove generazioni in attività formative di grande valore. "Questa – spiega il professor De Benedetto – è una storia nata nel 1996 quando ero già insegnante di cucina e sono stato contattato dall’organizzazione della Marcia Longa del Trentino per portare i miei alunni a lavorare a questo evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

piatti da oro olimpico quattro ragazzi del casini in scena a milano cortina

© Lanazione.it - Piatti da oro olimpico. Quattro ragazzi del Casini in scena a Milano-Cortina

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Pelizzari punta su Milano-Cortina 2026: "Mi manca solo l'oro olimpico"

L’ex oro olimpico Silvio Fauner rabbioso prima di Milano Cortina: “Ci hanno preferito l’Uomo Gatto”

Silvio Fauner, ex campione olimpico di biathlon, esprime delusione e rabbia per l’esclusione da ruoli ufficiali ai Giochi di Milano Cortina.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Rai - 2° promo Olimpiadi Invernali 2026 Milano Cortina - Dicembre 2025

Video Rai - 2° promo Olimpiadi Invernali 2026 Milano Cortina - Dicembre 2025

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Piatti da oro olimpico. Quattro ragazzi del Casini in scena a Milano-Cortina; Piatti, cocktail e dolci dedicati alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 (in aggiornamento); Milano, le Olimpiadi al ristorante: piatti, cocktail e dessert a tema per celebrare i Giochi invernali 2026; Polpette, campioni, cocktail e menu dedicati Anche i locali festeggiano Milano-Cortina.

piatti da oro olimpicoPiatti da oro olimpico. Quattro ragazzi del Casini in scena a Milano-CortinaGli studenti dell’istituto alberghiero vivranno le emozioni della rassegna. Si occuperanno per due settimane del servizio catering nella Val di Fiemme . lanazione.it

piatti da oro olimpicoPiatti, cocktail e dolci dedicati alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 (in aggiornamento)Dal percorso della colazione studiato ad hoc alle sfere di cioccolato decorate. Dalla drinklist dedicata fino agli aperitivi argentini, ecco i piatti e i drink speciali per Milano-Cortina 2026 ... milanotoday.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.