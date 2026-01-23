Un buon ricambio di energia e competenza per la guida della Consob

Antonio Rinaldi, attuale direttore della Consob, si presenta come candidato sindaco di Roma, portando un background di competenze e esperienza nel settore finanziario. La sua candidatura suscita interesse tra gli osservatori, mentre nel panorama politico emergono anche altre scelte e posizioni, come quelle di Giuseppe De Filippi e Goffredo Bettini. Questa fase pre-elettorale evidenzia un confronto di idee e visioni per il futuro della capitale.

Al direttore - Antonio Rinaldi si candida come sindaco di Roma. Panico all’Eur. Giuseppe De Filippi Eur-exit! Al direttore - Intervistato da Ginevra Leganza sul Foglio, Goffredo Bettini ha chiarito le ragioni profonde del suo voltafaccia per il No alla separazione delle carriere. Altro che difesa della ditta, come direbbe Bersani. La posta in gioco è ben più alta. Perché “se Meloni dovesse vincere il referendum, avrebbe le condizioni per instaurare una permanente svolta autoritaria”. Ci troveremmo di fronte, insomma, a un classico caso di eterogenesi dei fini: una riforma dell’ordinamento giudiziario concepita dal socialista Giuliano Vassalli, medaglia d’argento della Resistenza, che spiana la strada a una riedizione della Repubblica di Salò. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Un buon ricambio di energia e competenza per la guida della Consob Papa Leone XIV: "Ricambio gli auguri di buon anno al Presidente Mattarella"Il Papa Leone XIV ha espresso i suoi auguri di buon anno al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, durante l'Angelus del primo gennaio 2026. Leggi anche: Volley, la Fenix Energia conquista un buon punto in casa della Fail Group Marsciano Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: FoodTech italiano: investimenti in ripresa; Deutsche Bank, First Cisl: accordo su ricambio generazionale, rapporto tra uscite ed entrate oltre l’86%; Biblioteca comunale di San Martino Buon Albergo: al via un importante intervento di risanamento; Vis Casilina calcio, il presidente Gagliarducci: Bella partecipazione per l’evento dell’Epifania. Un buon ricambio di energia e competenza per la guida della ConsobPersonalmente, non vedo una sola ragione per non augurarsi che un profilo serio come quello di Federico Freni possa portare un po’ di energia, di forza, di competenza e di buona prosa alla presidenza ... ilfoglio.it Papa Leone XIV: Ricambio gli auguri di buon anno al Presidente Mattarella(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 01 gennaio 2026 Con viva riconoscenza ricambio gli auguri di buon anno al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella così Papa Leone XIV nell'Angelus ... affaritaliani.it IL PRIMO GIORNO DEL 2026 È IN QATAR . BUON ANNO A TUTTI . RICAMBIO QUI GLI AUGURI RICEVUTI ! - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.