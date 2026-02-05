Persone scomparse Fabrizio Catalano e gli altri | il silenzio assordante dell’assenza

Fabrizio Catalano è scomparso ad Assisi più di vent’anni fa. Da allora, le indagini sono rimaste ferme, i silenzi sono diventati più pesanti e le risposte sembrano sempre più lontane. La sua assenza pesa ancora sulle persone che lo cercano e sulla comunità.

«Fabrizio è il nostro primogenito. Il 21 luglio 2005 era ad Assisi, dove doveva frequentare il secondo anno di un corso quadriennale di musicoterapia. Le sue tracce si perdono sul Sentiero francescano della pace che va da Assisi a Gubbio. Lì, dopo qualche giorno, è stata ritrovata la sua sacca con tutti gli effetti personali e dopo sette mesi la sua chitarra. L'allarme era scattato subito da parte delle sue compagne di corso che alloggiavano insieme a Fabrizio. Poi ritrovano il cellulare sotto carica, ma di lui nulla». A parlare è Caterina Migliazza, la mamma di Fabrizio Catalano, il giovane 19enne scomparso ad Assisi il 21 luglio 2005. Grazie a Maria Conversano grazie per aver semplicemente e affettuosamente raccontato la storia di Fabrizio, dove sei....un aiuto per ritrovare Fabrizio Catalano... Ezio Catalano Caterina Migliazza Catalano Associazione Cercando Fabrizio e #lastoriadiu

