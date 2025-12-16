Il GREEN-OFFI-ASEPSI la coltivazione Idroponica e la nuova frontiera della ricerca scientifica scolastica

Il GREEN-OFFI-ASEPSI rappresenta un esempio innovativo nel settore della ricerca scientifica scolastica, concentrandosi sulla coltivazione idroponica come nuova frontiera. Questa iniziativa si inserisce nel contesto dell’istruzione tecnica italiana, che si evolve per diventare un polo di innovazione e produzione culturale, mostrando come le scuole possano anticipare le sfide del futuro.

Nel panorama dell'istruzione tecnica italiana, che oggi è chiamata a reinventarsi come motore di innovazione e luogo di produzione culturale, esistono realtà capaci non solo di rispondere alla sfida, ma di anticiparla. Una di queste è l' Istituto Tecnico "Carlo Alberto Dalla Chiesa" di Partinico, istituzione che da anni si distingue per una visione avanzata, per un approccio laboratoriale autentico e per una crescita continua nella qualità e nell'ambizione dei propri perco

