Perché i pattinatori hanno un grande problema con la musica alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, i pattinatori si sono trovati in difficoltà a causa del rifiuto delle licenze musicali all’ultimo momento. Molti programmi sono stati rivoluzionati all’ultimo, creando confusione e tensione tra atleti e organizzatori.

Alle Olimpiadi 2026 il pattinaggio artistico ha dovuto fare i conti con le licenze musicali negate all'ultimo e i programmi stravolti. Dal “Miniongate” risolto grazie ai fan al dramma di coppia su Prince: la burocrazia musicale sta rovinando il ghiaccio.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

