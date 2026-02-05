Perché i pattinatori hanno un grande problema con la musica alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, i pattinatori si sono trovati in difficoltà a causa del rifiuto delle licenze musicali all’ultimo momento. Molti programmi sono stati rivoluzionati all’ultimo, creando confusione e tensione tra atleti e organizzatori.

Alle Olimpiadi 2026 il pattinaggio artistico ha dovuto fare i conti con le licenze musicali negate all'ultimo e i programmi stravolti. Dal "Miniongate" risolto grazie ai fan al dramma di coppia su Prince: la burocrazia musicale sta rovinando il ghiaccio.

