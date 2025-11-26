Torino brutale aggressione a collaboratore di LaPresse
Un fotografo collaboratore di LaPresse è stato aggredito a Torino mentre seguiva la manifestazione di ‘Non una di meno’ nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Si trovava alla fermata Marconi della metropolitana, bloccata dalle manifestanti. Un uomo che era nel vagone insieme alla compagna ha cominciato a inveire contro le donne, poi alla vista del fotografo ha dato in escandescenza, ha preso la macchina fotografica e l’ha scagliata più volte a terra, rompendola. Poi si è rivolto verso il fotografo e l’ha aggredito colpendolo con un violento pugno. In questo momento il nostro collaboratore si trova in ospedale in attesa di ricevere le cure del caso. 🔗 Leggi su Lapresse.it
