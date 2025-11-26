Iniziato il viaggio della fiamma olimpica in Puglia a cavallo di capodanno | Annalisa Minetti annuncia che sarà fra i tedofori Verso Milano-Cortina 2026 anche Antonella Palmisano e Flavia Pennetta con la fiaccola

Noinotizie.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La torcia olimpica ha preso il via oggi dalla Grecia. Tra i primi tedofori Stefania Belmondo e Armin Zoeggler. La fiaccola olimpica, che arriverà a Roma il 4 dicembre e dal 6 inizierà il suo viaggio in Italia, sarà condotta complessivamente da 10001 tedofori fino all’inaugurazione delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. In Puglia il passaggio della torcia inizierà a fine 2025, il capodanno sarà a Bari. Nelle ultime settimane, di volta in volta, sono stati svelati nomi di personaggi famosi inclusi tra i tedofori. Fra gli sportivi, ad esempio, Antonella Palmisan, di Mottola, olimpionica di marcia, e la brindisina campionessa di tennis Flavia Pennetta. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

