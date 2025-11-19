Grande successo per l’ultimo film di Pedro Pascal

Pedro Pascal è stato senza dubbio uno degli attori più impegnati di Hollywood nel 2025. Oltre ad aver ripreso il ruolo di Joel Miller nella seconda stagione di The Last of Us per HBO – performance che gli è valsa un’altra nomination agli Emmy come Miglior Attore Protagonista in una Serie Drammatica – quest’estate ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe interpretando Reed Richards in I Fantastici Quattro: Gli inizi, ruolo che riprenderà nel prossimo Avengers: Doomsday. Nel frattempo, è apparso anche nel film antologico Freaky Tales, nello speciale per il 50° anniversario del Saturday Night Live, nella commedia The Uninvited e in altri progetti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

