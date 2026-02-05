Pedopornografia la segnalazione dagli Usa fa arrestare un uomo a Martignano

Questa mattina a Martignano è stato arrestato un uomo su ordine delle autorità americane. Le accuse sono pesanti: detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. L’arresto arriva dopo una segnalazione proveniente dagli Stati Uniti, che ha portato gli inquirenti italiani a intervenire. La polizia ha già perquisito l’abitazione e sequestrato dispositivi elettronici. Ora si attende l’interrogatorio e l’avvio delle procedure giudiziarie.

