Pedopornografia la segnalazione dagli Usa fa arrestare un uomo a Martignano

Da trentotoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Martignano è stato arrestato un uomo su ordine delle autorità americane. Le accuse sono pesanti: detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. L’arresto arriva dopo una segnalazione proveniente dagli Stati Uniti, che ha portato gli inquirenti italiani a intervenire. La polizia ha già perquisito l’abitazione e sequestrato dispositivi elettronici. Ora si attende l’interrogatorio e l’avvio delle procedure giudiziarie.

L’accusa è di quelle da far tremare i polsi: detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Ed è proprio per questo che la polizia postale ha arrestato un uomo di oltre sessant’anni in quel di Martignano, tranquillo sobborgo poco sopra Trento, in cui lo stesso viveva in solitudine.È.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

