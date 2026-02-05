Pedopornografia la segnalazione dagli Usa fa arrestare un uomo a Martignano
Questa mattina a Martignano è stato arrestato un uomo su ordine delle autorità americane. Le accuse sono pesanti: detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. L’arresto arriva dopo una segnalazione proveniente dagli Stati Uniti, che ha portato gli inquirenti italiani a intervenire. La polizia ha già perquisito l’abitazione e sequestrato dispositivi elettronici. Ora si attende l’interrogatorio e l’avvio delle procedure giudiziarie.
L’accusa è di quelle da far tremare i polsi: detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Ed è proprio per questo che la polizia postale ha arrestato un uomo di oltre sessant’anni in quel di Martignano, tranquillo sobborgo poco sopra Trento, in cui lo stesso viveva in solitudine.È.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Approfondimenti su Martignano Pedopornografia
Uomo maltratta la moglie, figlia minorenne lo fa arrestare
Nella tarda serata di sabato 6 dicembre a Crispiano, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 49 anni accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.
Rapina la notte di Natale a Torino: uomo ruba la borsetta a una ragazza, il fidanzato della vittima lo rincorre e lo fa arrestare
Ultime notizie su Martignano Pedopornografia
Argomenti discussi: Inchiesta contro la pedopornografia online a Milano: sei indagati per abusi.
Pedopornografia, maxi inchiesta della Procura di Milano: Sul web cataloghi secondo i gusti dei clientiCentro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online©Andrea D'Errico/LaPresse 01-02-2007 Interni Roma Inaugurazione del ... msn.com
Pedopornografia: abusi su minori in diretta online, 2 arrestiUn’indagine condotta dai poliziotti del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) della Polizia postale coordinata dalla procura di Milano, ha portato alla luce un sistema ... poliziadistato.it
Le chat tra le amiche e la segnalazione di una mamma facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.