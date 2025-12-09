Uomo maltratta la moglie figlia minorenne lo fa arrestare

Nella tarda serata di sabato 6 dicembre a Crispiano, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 49 anni accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L'intervento è stato reso possibile dall'intervento della figlia minorenne, che ha segnalato la situazione, portando all'arresto dell'uomo.

Tarantini Time Quotidiano Momenti di forte tensione nella tarda serata di sabato 6 dicembre a Crispiano, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 49enne del posto, ritenuto presunto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Secondo quanto ricostruito, l'uomo – che risulterebbe avere problemi legati alla tossicodipendenza – avrebbe messo in atto, sin dagli inizi della convivenza nel 2010, un clima di offese e minacce ai danni della compagna, episodi mai denunciati fino al 6 dicembre La situazione è precipitata questo pomeriggio: durante l'ennesima lite, l'uomo avrebbe ingiuriato, minacciato e colpito la donna alla presenza della figlia minorenne, la quale, impaurita, ha immediatamente contattato il 112 NUE.

