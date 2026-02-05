Pedopornografia la segnalazione dagli Usa fa arrestare un uomo a Martignano

La polizia italiana ha arrestato un uomo a Martignano dopo una segnalazione arrivata dagli Stati Uniti. Le accuse sono gravi: detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Gli investigatori stanno facendo luce sull’identità dell’uomo e sui dettagli dell’indagine.

L’accusa è di quelle da far tremare i polsi: detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Ed è proprio per questo che la polizia postale ha arrestato un uomo di oltre sessant’anni in quel di Martignano, tranquillo sobborgo poco sopra Trento, in cui lo stesso viveva in solitudine. È nella frazione collinare che gli agenti sono arrivati tracciando l’IP del computer dell’uomo, con la segnalazione partita dagli Stati Uniti e terminata proprio nei pressi del nostro capoluogo. Non è stato facile risalire al dispositivo in questione che, una volta individuato, ha confermato i dubbi degli inquirenti.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

