Pd chiede a Foronchi di ricandidarsi dopo l’elezione del sindaco di Roma

Il Partito Democratico ha fatto sapere alla sindaca Franca Foronchi che si aspetta una sua ricandidatura alle prossime elezioni comunali. A un anno e mezzo dal voto del 2027, il partito ha deciso di spingere per una conferma della sua candidatura, anche con l'avvio ufficiale della campagna elettorale. La richiesta arriva in un momento in cui si intensificano le manovre politiche in vista delle amministrative.

**Le elezioni di Cattolica. La richiesta del Pd a Franca Foronchi: “Ricandidati”** A un anno e mezzo di distanza dalle elezioni comunali del 2027, e con l’avvio ormai ufficialmente della campagna elettorale per il prossimo futuro, il Partito Democratico ha deciso di avanzare una proposta forte: chiedere a Franca Foronchi, sindaca di Cattolica, di ricandidarsi per un secondo mandato. È un movimento che non è stato casuale. È stato il segretario territoriale del Pd a Cattolica, Ivan Ierardi, a confermare che il partito ha “affrontato il tema della disponibilità per un secondo mandato”, in un momento in cui la sindaca, pur non avendo ancora espresso il proprio impegno, ha accettato la proposta senza rifiutarla. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina il Partito Democratico ha ufficialmente chiesto a Franca Foronchi di ricandidarsi come sindaca di Cattolica.

