Questa mattina il Partito Democratico ha ufficialmente chiesto a Franca Foronchi di ricandidarsi come sindaca di Cattolica. La decisione arriva mentre si apre il confronto tra le forze politiche sul prossimo futuro amministrativo della città. La sindaca, già al lavoro, dovrà ora valutare se accettare questa nuova sfida o meno. La campagna elettorale si avvicina, e i giochi sono appena iniziati.

È iniziato il confronto politico sul futuro amministrativo di Cattolica e il Pd bussa alla porta della sindaca Franca Foronchi per un suo bis. A un anno e mezzo dalle elezioni comunali della primavera 2027 e a circa un anno dall’avvio della campagna elettorale, la questione è già sul tavolo: i dem hanno chiesto all’attuale prima cittadina la disponibilità a una ricandidatura per un secondo mandato. Una proposta che Foronchi non ha respinto, ma sulla quale ha scelto di prendersi il tempo necessario per una valutazione personale e politica. Ad anticipare pubblicamente la posizione del partito era stata la segretaria provinciale del Pd Giulia Corazzi, che ha espresso un giudizio netto sull’operato della sindaca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Pd: "Abbiamo chiesto a Foronchi di ricandidarsi"

Mentre si avvicinano le elezioni, il Partito Democratico difende i propri sindaci.

Il Partito Democratico ha deciso di confermare le candidature di Sadegholvaad e Foronchi per le prossime elezioni.

