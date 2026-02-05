Alle Olimpiadi di Pechino, il pattinaggio di velocità e lo short track scaldano gli animi. Il calendario è stato pubblicato e le gare si svolgeranno nelle prossime settimane. Gli appassionati possono già segnare date e orari per seguire tutte le tappe, sia in diretta che in differita.

Il lungo conto alla rovescia è terminato: le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 entrano finalmente nel vivo, pronte a regalare brividi e spettacolo agli sportivi di ogni latitudine. Fino al 22 febbraio, le vette italiane e il capoluogo lombardo ospiteranno oltre 800 competizioni, diventando l’epicentro del talento dei più grandi campioni del pianeta. Lo short track e lo speed skating si preparano a sprigionare tutta la loro potenza alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dalle volate mozzafiato in corsia singola alle battaglie corpo a corpo nelle curve più strette, ecco il calendario completo per seguire ogni istante dei campioni della velocità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pattinaggio di velocità e Short Track alle Olimpiadi: il calendario e dove vedere le gare

Punta dello short track, due podi olimpici, alla terza generazione sui pattini: «Che sicurezza essere retto da papà» facebook

INIZIA IL VIAGGIO OLIMPICO! A pochi giorni dal via olimpico, il Team China di short track e snowboard sono tra i primi atlet ad atterrare a Milano! In bocca al lupo a tutti gli atleti! #MilanoCortina2026 #Olimpiadilnvernali #WinterOlympic x.com