Parte il progetto Eassitech 18,5 milioni di euro per la riqualificazione dell' ex Cofa

Questa mattina è partito ufficialmente il progetto Eassitech, che prevede investimenti per 18,5 milioni di euro per riqualificare l’area dell’ex Cofa. L’avvio è stato segnato da un incontro nell’aula consiliare dell’università “d’Annunzio”, che guida il progetto. Ora si inizia a mettere in moto la fase operativa, con l’obiettivo di trasformare quella zona in qualcosa di nuovo e più funzionale per la città.

L'area verrà ripensata come luogo vitale, di elevata qualità ambientale, urbana e sociale, di incontro, di inclusione, di opportunità di crescita e sviluppo.

