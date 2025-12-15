Ance presenta il piano da 18 milioni per la riqualificazione delle aree adiacenti alla Reggia

Ance ha annunciato un piano da 18 milioni di euro destinato alla riqualificazione delle zone circostanti alla Reggia di Caserta. L'intervento mira a promuovere uno sviluppo sostenibile e a valorizzare il patrimonio storico e ambientale dell'area, contribuendo alla riqualificazione urbana e alla tutela del contesto culturale.

© Casertanews.it - Ance presenta il piano da 18 milioni per la riqualificazione delle aree adiacenti alla Reggia Un piano da 18 milioni di euro per la rigenerazione sostenibile delle aree adiacenti alla Reggia di Caserta. E' questo il progetto elaborato da Ance e presentato al Comune di Caserta.I dettagli saranno illustrati martedì 16 dicembre presso la sede dell'associazione dei Costruttori Edili in via.