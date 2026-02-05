Attilio Fontana rompe gli schemi e prende le distanze da Vannacci. In un momento di grandi tensioni, l’ex presidente della Lombardia ribadisce che Vannacci non c’entra nulla con la Lega e invita a smetterla con le accuse di “destraccia”. Poi, scherzando, propone Zaia o Fedriga come vice, mentre in tanti si sono inginocchiati davanti a lui. Solo uno ha avuto il coraggio di rispondere a muso duro, urlando: “Col cazzo che ci vannacciziamo”.

Il presidente della Lombardia, uno dei più critici verso l'ex vicesegretario: "Il suo ingresso nella Lega stato un errore, un'anomalia. Salvini? Resta segretario, ma ora serve novità” Salvini: "Vannacci è un ingrato, non mi spaventa". E vede Mattarella al Quirinale Geografia Vannacci. Mappa (poco popolata) di chi ha aderito o aderirà sui territori al nuovo partito del generale Tutti gli hanno leccato gli stivali, eccetto uno. E’ il solo che ha avuto il coraggio di urlare: “Col cazzo che ci vannacciziamo”. E’ Attilio Fontana, presidente della Lombardia, e dice al Foglio: “La Lega ha gli anticorpi e va oltre il singolo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Parla Attilio Fontana: “Vannacci non c’entra nulla con la Lega, basta fare la destraccia. O Zaia o Fedriga vice”

