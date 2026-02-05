Fabio Paratici si è presentato questa mattina in conferenza stampa come nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Ha parlato delle plusvalenze, dicendo di essersi vergognato di dover spiegare cose che, assicura, non ha fatto. Paratici ha mostrato nervosismo e si è difeso duramente, senza nascondere la sua delusione.

Fabio Paratici, nuovo direttore sportivo della Fiorentina, si è così presentato in conferenza stampa. L’ex Juve ha approfittato per dire la sua sullo scandalo plusvalenze che portò alla sua squalifica di 2 anni e mezzo. Le parole di Paratici. Cosa l’ha spinta ad accettare la Fiorentina? “Intanto ho scelto di venire alla Fiorentina il 15-16 di Dicembre e la Fiorentina aveva 6 punti. Mi sono incontrato con Alessandor, una situazione che poteva sembrare incosciente invece era solo coraggiosa. Uno incosciente non sa quel che fa, il coraggioso valuta bene le sue scelte. La Fiorentina ha una proprietà serissima, un’infrastruttura unica al mondo, una città che è un brand internazionale unico al mondo che dobbiamo rispettare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Paratici: “Plusvalenze? Mi sono vergognato di dovermi difendere. Perché devo difendermi da qualcosa che non ho fatto?”

Approfondimenti su Paratici Fiorentina

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Paratici Fiorentina

Argomenti discussi: Paratici è arrivato al Viola Park, con lui a Firenze anche il suo braccio destro: ecco chi è Lorenzo Giani.

Calcio: Paratici, la squalifica mi ha reso una persona migliore(ANSA) - FIRENZE, 05 FEB - ''Dopo i 30 mesi di squalifica ora sono una persona migliore, più strutturata, certe vicende ti costringono a fare battaglie, riflessioni e analisi che magari non avresti fa ... msn.com

Paratici torna sulla squalifica per le plusvalenze: Condannati per un principio contabileNel corso della sua conferenza stampa di presentazione come nuovo direttore sportivo della Fiorentina al Viola Park, Fabio Paratici ha risposto ad una domanda riguardante la squalifica di un anno e me ... msn.com

Paratici alla Fiorentina, è ufficiale: il comunicato e il messaggio del presidente facebook