Oney Tapia, atleta paralimpico nato in Italia, ha vinto il premio Nomadincontro 2024 come “Nomade dell’anno”. La cerimonia si è svolta a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Tapia riceve il riconoscimento per il suo impegno e la sua carriera sportiva, che lo hanno portato a rappresentare il talento e la determinazione italiana nel mondo.

**Un atleta paralimpico di origine italiana, Oney Tapia, è stato scelto come “Nomade dell’anno” nel corso del prestigioso premio Nomadincontro 2024, organizzato a Novellara, in provincia di Reggio Emilia.** La scelta è stata fatta in un evento dedicato alla giustizia, alla legalità e alla promozione della cultura, con un programma di due giorni di musica, dibattito e riconoscimenti. Il premio, che vede come protagonista principale il nome di Oney Tapia, è stato conferito durante la manifestazione, tenutasi presso il teatro tenda di via Indipendenza, in occasione del quale sono state presentate diverse mostre, eventi culturali, dibattiti sociali e concerti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La due giorni di Nomadincontro si terrà il 14 e 15 febbraio a Novellara, al teatro tenda di via Indipendenza, vicino alla Rocca dei Gonzaga.

