Tutto su ‘Nomadincontro’ C’è l’asso paralimpico

La due giorni di Nomadincontro si terrà il 14 e 15 febbraio a Novellara, al teatro tenda di via Indipendenza, vicino alla Rocca dei Gonzaga. Gli organizzatori hanno annunciato il programma e gli eventi previsti, con l’obiettivo di coinvolgere tutta la comunità. La festa promette di portare musica, spettacoli e momenti di incontro, attirando anche l’asso paralimpico.

E' pronto il programma del Nomadincontro, la due giorni di festa in programma il 14 e 15 febbraio a Novellara, al teatro tenda di via Indipendenza, accanto alla Rocca dei Gonzaga. Non sono attesi ospiti di rilievi del campo musicale, quanto invece personaggi impegnati nella giustizia, nella legalità e nel sociale. Si comincia sabato alle 11 al Museo Gonzaga con l'inaugurazione di una mostra permanente dedicata ad Augusto Daolio. Alle 16 in teatro si parla di "Cartelli di sangue" con Nicola Gratteri, Procuratore di Napoli. Lo stesso Gratteri, in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata, sarà poi ospite al primo dei due concerti dei Nomadi, per ricevere il premio "Augusto Daolio", dove si esibiranno anche Giulio Nicolosi, Carne, Marta Ferradini, Davide Longo e Angelica Rango.

