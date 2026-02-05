Paola Rossi ex residente del parcheggio del centro commerciale muore a causa dell’overdose

A Grottammare, una donna di 61 anni, è morta dopo essere stata trovata in uno stato di grave deperimento fisico. Si tratta di Paola Rossi, ex residente del parcheggio del centro commerciale, che è deceduta a causa di un’overdose. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo e se ci siano responsabilità legate alla sua condizione. La comunità si stringe intorno alla famiglia, ancora scossa dalla perdita.

Paola Rossi, una donna di 61 anni, è morta a Grottammare dopo essere caduta in uno stato di grave deperimento fisico, causato da un’overdose. La donna, ormai da tempo residente nel parcheggio del centro commerciale L’Orologio, era stata affidata ai servizi sociali del Comune dopo essere stata ritrovata in condizioni critiche. Era l’unica persona in grado di accedere all’abitacolo dell’auto parcheggiata, dove viveva da anni in condizioni di povertà e isolamento. L’amministrazione comunale aveva deciso di intervenire in seguito a una serie di minacce, aggressioni e atti di vandalismo, e aveva provveduto a rimuovere l’auto dal parcheggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Paola Rossi, ex residente del parcheggio del centro commerciale, muore a causa dell’overdose Approfondimenti su Grottammare Overdose Auto in fiamme nel parcheggio del centro commerciale Katane: intervento dei vigili del fuoco Rapina nel parcheggio del centro commerciale: un 55enne accoltellato La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Morta a 61 Paola Rossi, aveva vissuto per lungo tempo al parcheggio dell’Orologio facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.