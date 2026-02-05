Palazzo Pepoli Campogrande | Ritorno al bello

Bologna si trasforma in un grande libro d’arte aperto. Le stanze di Palazzo Pepoli Campogrande accolgono i visitatori con esposizioni che uniscono passato e presente, tra capolavori classici e creazioni moderne. La mostra “Ritorno al bello” invita a scoprire come l’arte e l’architettura si intreccino nel cuore della città, offrendo un viaggio tra tempi e stili diversi.

Bologna come un libro d'arte da sfogliare, viaggiando nel tempo, negli stili e nei linguaggi, dal classico al contemporaneo. Fra le proposte di questa edizione di Art City, torna quella a Palazzo Pepoli Campogrande, allo spazio Campogrande Concept, in via Castiglione 7, con 60 opere della Quadreria Villa San Martino. Il titolo della mostra curata da Giancarlo Graziani – aperta fino al 28 febbraio – è L'arte di conquistare. Napoleone a Palazzo Pepoli Campogrande, in collaborazione con Geko Gold Arte. Dalla presigiosa Quadreria, infatti, arrivano tele dal tema Napoleone e le sue città, con ritratti dell'Imperatore e vedute di Parigi, Venezia e Milano.

