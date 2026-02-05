Paestum Wine Fest 2026 | esclusiva edizione XV con enogastronomia locale

Giovedì 5 febbraio 2026, a Paestum, nel Salento, si terrà la XV edizione del Paestum Wine Fest. L’evento, che mette al centro l’enogastronomia locale, torna con una nuova location che unisce storia e arte. Per questa edizione, Matteo Zappile sarà l’ambassador ufficiale e tra gli ospiti si aspetta una grande partecipazione di produttori e appassionati.

**Paestum Wine Fest Business 2026: la XV edizione, con Matteo Zappile come Ambassador ufficiale** Giovedì 5 febbraio 2026, a Paestum, nel cuore del Salento, in una location che combina storia e arte, si prepara una nuova edizione del Paestum Wine Fest Business. La XV edizione, in programma dal 1° al 3 marzo 2026, rappresenta il proseguimento del percorso evolutivo di un evento ormai consolidato come punto di riferimento per il business del vino nel Centro e nel Sud Italia. L'evento, nato all'ombra dei Templi di Paestum, punta a rafforzare il rapporto tra l'alta qualità enogastronomica locale e l'internazionalizzazione del settore vitivinicolo italiano.

