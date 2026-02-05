Paestum Wine Fest Business 2026 | la XV edizione

Dal 1 al 3 marzo 2026, Paestum torna con la sua XV edizione del Wine Fest Business. È il più grande salone del vino del Centro e del Sud Italia, e quest’anno cambia volto, puntando a coinvolgere ancora di più produttori e operatori del settore. La manifestazione si svolge nel cuore dell’area archeologica, attirando appassionati, esperti e aziende da tutta Italia.

Paestum Wine Fest Business cambia pelle e torna, dall'1 al 3 marzo 2026, con la XV edizione del più grande salone del vino del Centro e del Sud Italia. Nuovo orientamento per l'evento nato all'ombra dei Templi di Paestum che da festival diventa fiera rafforzando gli incontri e le relazioni B2B.

