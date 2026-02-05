Padova | giovane Madda vincitrice del Premio Bigazzi all’età di 17 anni
A soli 17 anni, Madda di Padova si è portata a casa il Premio Bigazzi 2023 come migliore interprete. La ragazza, ancora studente, ha sorpreso tutti con la sua voce e il suo talento sul palco. La premiazione si è svolta ieri sera, e già si parla di una grande promessa della musica italiana.
**Padova, 5 febbraio 2026 – A soli diciassette anni, Madda, giovane musicista padovana, ha ottenuto il Premio Bigazzi 2023 nella sezione interpreti.** La vincitrice, nata a Padova nel 2008, è stata scelta per il suo brano *“Ma ci sei tu”*, un’opera che parla dell’alienazione digitale, dell’indifferenza del mondo moderno e della necessità di amare come mezzo per resistere alla disumanità. L’evento, avvenuto nella cornice della città, ha visto l’incarnazione del premio in una manifestazione artistica e sociale, con un messaggio fortemente critico rispetto alla cultura del click e della visibilità forzata. 🔗 Leggi su Ameve.eu
