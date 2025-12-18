La sfida dell’intelligenza artificiale In Romagna quattro aziende su dieci sono ‘tardive’ nell’innovare

In Romagna, molte aziende faticano ancora ad abbracciare l’innovazione legata all’intelligenza artificiale, evidenziando una sfida culturale e strategica. Il cammino verso un ritorno dell’investimento efficace è complesso e richiede un cambiamento di mentalità che favorisca l’adozione di nuove tecnologie. La strada è lunga, ma fondamentale per mantenere competitività e crescita nel panorama digitale in rapido mutamento.

Il percorso verso il ritorno dell'investimento nell' intelligenza artificiale non è né lineare né veloce, e ancor prima si avverte la mancanza di una diffusa cultura dell'innovazione. Perché l'IA è opportunità, ma molte restano le barriere reali o percepite dalle aziende per la sua applicazione e scalabilità, ovvero la sicurezza, la privacy, l'etica e la complessità tecnica di integrazione con i sistemi legacy. "Ai bandi di accesso al calcolo computazionale, che, come Camera di Commercio della Romagna, abbiamo promosso, si è proposta solamente la start up Jubatus. A volte si avverte la mancanza, da un lato, di una forte cultura del dato, dall'altro più in generale di un management capace di fare scouting di innovazione, che colga il beneficio differenziale di una tecnologia", queste le parole del presidente Carlo Battistini.

