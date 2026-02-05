Pacmen il blues incontra la musica d’autore alla ’Groovy night’

Sabato 7, alla 'Groovy Night' di Un Tubo, i Pacmen portano il blues in un mix di generi. Il gruppo si presenta con grande versatilità, unendo professionalità e una spinta eclettica che conquista gli ascoltatori. La serata promette di essere un tuffo tra blues, funky e altri stili, con un sound originale e coinvolgente.

Gli appassionati del blues e del funky, per poi esplorare altri generi, non potranno mancare sabato 7 alla Groovy Night di Un Tubo (via del Luparello 2) con i Pacmen, gruppo che, basta leggere i componenti, mostra grande versatilità musicale, assoluto professionismo, originale forza eclettica. Alla voce e chitarra c’è Federico Piras, che mostra di poter cambiare progetti musicali assai diversi fra di loro, dal blues alla canzone d’autore, passando per il suono etnico. Lorenzo Alderighi al basso: anche lui, come Piras, si laurea al Conservatorio di Firenze, e appare dagli anni ottanta in molti progetti musicali, mostrando di seguire progetti e idee molto distanti l’una dall’altro, come il gruppo ska Ragnoloni taskavota, il trio rock n’roll Three 2 get ready, il jazz fusion dei Cybersoul. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pacmen, il blues incontra la musica d’autore alla ’Groovy night’ Approfondimenti su Groovy night Un Tubo Damadore’, la canzone d'autore incontra il rock: omaggio a De André e alla Pfm Damadore’ propone un concerto che unisce musica d’autore e rock, rendendo omaggio a Fabrizio De André e alla Premiata Forneria Marconi. Pranzo in musica alla Porta del Pepe di Bagheria: il buon cibo incontra la passione Domenica 14 dicembre, alla Porta del Pepe di Bagheria, si uniscono gusto e musica in un evento speciale. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Groovy night Un Tubo Argomenti discussi: Pacmen, il blues incontra la musica d’autore alla ’Groovy night’. Pacmen, il blues incontra la musica d’autore alla ’Groovy night’Gli appassionati del blues e del funky, per poi esplorare altri generi, non potranno mancare sabato 7 alla Groovy ... lanazione.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.