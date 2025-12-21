Ovs registra vendite in aumento del 6% | +2,9% rispetto al 2024

Nei 9 mesi del 2025 (dal 1° febbraio al 31 ottobre), l’ azienda di moda OVS ha totalizzato vendite nette pari a 1.244,7 milioni di euro. Il dato è in progressione del 5,8%, rispetto ai primi nove mesi del 2024. Tolto il contributo di Goldenpoint, la crescita “pro-forma” è stata del 2,9%, superiore del 4% rispetto all’andamento del mercato. Ovs, vendite in aumento: +2,9% rispetto al 2024. L’Amministratore Delegato Stefano Beraldo ha commentato il dato. “La crescita del terzo trimestre è stata particolarmente rilevante stante la sfidante base di confronto con l’analogo periodo dello scorso esercizio, che aveva registrato un eccezionale +13%. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

