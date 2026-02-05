Ospedaletto ristrutturazione del ponte sul Marano | sei mesi di lavori e senso unico alternato

Questa mattina sono iniziati i lavori di ristrutturazione del ponte sul torrente Marano a Ospedaletto. Per i prossimi sei mesi, il traffico sulla strada provinciale 41 sarà regolato con senso unico alternato. La strada sarà chiusa in alcune fasce orarie, e si consiglia agli automobilisti di pianificare gli spostamenti in anticipo. I lavori serviranno a rendere più sicuro il ponte e a prolungarne la durata.

Sono iniziati lunedì, 2 febbraio, i lavori di ristrutturazione del ponte sul torrente Marano, situato lungo la strada provinciale 41 “Rimini–Montescudo”, al km 7+130, nel centro abitato di Ospedaletto, nel Comune di Coriano. L’intervento, a cura della Provincia di Rimini e finanziato con fondi.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Ospedaletto Ristrutturazione Lavori all’impianto elettrico, senso unico alternato sul ponte di Castelvetro Traffico regolato con senso unico alternato sul ponte Mella a Messina per lavori di manutenzione Da oggi, il traffico sul Ponte Mella a Messina si svolge a senso unico alternato. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Ospedaletto Ristrutturazione Argomenti discussi: Ponte sul Morbasco, parte il progetto di ristrutturazione, in attesa dal 2022. Dopo l'autorizzazione della Soprintendenza, è arrivato anche l'ok della Giunta. L'opera avrà un costo di 280mila euro; Ristrutturazione del Ponte sul fiume Oglio: incontro pubblico a Calvatone; Viale Trancanelli, al via i lavori di riqualificazione stradale; Alecci in sopralluogo al cantiere del nuovo ospedale di Vibo: Dubbioso sulla conclusione entro il 2026, garantire subito il diritto alla salute. Al via i lavori al ponte di Ospedaletto: il cantiere durerà circa 6 mesiIl cantiere avrà una durata stimata di circa sei mesi. Durante questo periodo sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Inoltre, per chi proviene dalla strada comunale ... altarimini.it CASA A SCHIERA IN VENDITA A OSPEDALETTO EUGANEO Proponiamo in vendita abitazione accostata da riattare, situata nel centro di Ospedaletto Euganeo, ideale per chi desidera realizzare la propria casa su misura o effettuare un investimento sfruttand facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.