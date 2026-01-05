Cincinnati finestre rotte nell' abitazione del vicepresidente Usa JD Vance | s' indaga

La polizia di Cincinnati ha avviato un’indagine riguardo a un incidente presso l’abitazione del vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance. Le autorità stanno esaminando le cause di un episodio che ha coinvolto delle finestre rotte, senza al momento fornire ulteriori dettagli. L'intervento è volto a chiarire le circostanze dell’accaduto e garantire la sicurezza dell’abitazione.

