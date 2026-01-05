Cincinnati finestre rotte nell' abitazione del vicepresidente Usa JD Vance | s' indaga
La polizia di Cincinnati ha avviato un’indagine riguardo a un incidente presso l’abitazione del vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance. Le autorità stanno esaminando le cause di un episodio che ha coinvolto delle finestre rotte, senza al momento fornire ulteriori dettagli. L'intervento è volto a chiarire le circostanze dell’accaduto e garantire la sicurezza dell’abitazione.
La polizia ha avviato un’indagine dopo essere intervenuta in seguito a un incidente avvenuto nell’abitazione di JD Vance a Cincinnati. Secondo quanto riportato dai media locali, un uomo sarebbe stato fermato dalle forze dell’ordine. I danni all’abitazione Secondo l’emittente Wcpo, diverse finestre della casa sarebbero state rotte. Al momento dell’accaduto, né Vance né i membri della. 🔗 Leggi su Feedpress.me
