olimpiadi fondazione fiera protagonista con bozzetti tedoforo

Questa settimana a Milano si accelera con i preparativi per le Olimpiadi del 2026. La Fondazione Fiera Milano, che ha messo sul tavolo 25 milioni di euro per l’evento, sarà protagonista nel giorno dell’inaugurazione a San Siro, venerdì alle 9. La fondazione, che ha contribuito con un grande investimento, avrà un ruolo importante nel percorso finale, con il suo Bozzetti tedoforo che accompagnerà la fiaccola olimpica fino alla cerimonia di apertura.

Fondazione Fiera Milano, che ha contribuito alla realizzazione dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 con un investimento di 25 milioni di euro, sarà protagonista del percorso finale nel giorno dell’inaugurazione a San Siro perché questo venerdì alle ore 9.33 in Via Luigi Nono 25, sarà rappresentata dal suo presidente Giovanni Bozzetti, che porterà la Torcia Olimpica in qualità di tedoforo. “Portare la torcia olimpica è per me una grande emozione e un onore. La fiamma rappresenta continuità, responsabilità e trasmissione di valori tra generazioni e territori - commenta Bozzetti -. Essere tedoforo significa rappresentare una comunità e il suo impegno nel tempo: farlo in nome di Fondazione Fiera Milano, e a Milano che è la mia città, assume un significato ancora più profondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Secondo Bozzetti della Fondazione Fiera, le fiere rappresentano un passaporto fondamentale per l'export delle imprese italiane.

