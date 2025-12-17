Secondo Bozzetti della Fondazione Fiera, le fiere rappresentano un passaporto fondamentale per l’export delle imprese italiane. Attualmente, solo il 4% delle aziende genera il 75% dell’export, principalmente grandi imprese, mentre la maggior parte del sistema produttivo è costituita da piccole e medie imprese.

© Ildifforme.it - Export, Bozzetti (Fondazione Fiera): “Fiere sono passaporto per estero”

(Adnkronos) – “Oggi solo il 4% delle imprese italiane genera circa il 75% dell’export ed è composto prevalentemente da grandi aziende, mentre il cuore del nostro sistema produttivo è fatto di piccole e medie imprese. Per queste realtà, le fiere sono il primo passaporto per l’estero, rappresentano il più immediato strumento di accesso ai mercati . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Leggi anche: Bozzetti: "Fiere primo passaporto per l'export delle imprese italiane”

Leggi anche: Fondazione Fiera Milano, Bozzetti: "Dalle Olimpiadi al made in Italy, a sostegno della politica industriale"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Gioielli in vetrina ad Arezzo

Export, Bozzetti (Fondazione Fiera): "Fiere sono passaporto per estero" - Così il Presidente durante il suo intervento alla “Conferenza Nazionale dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese” durante il panel “ La voce alle imprese” ... adnkronos.com