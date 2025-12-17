Export Bozzetti Fondazione Fiera | Fiere sono passaporto per estero
Secondo Bozzetti della Fondazione Fiera, le fiere rappresentano un passaporto fondamentale per l’export delle imprese italiane. Attualmente, solo il 4% delle aziende genera il 75% dell’export, principalmente grandi imprese, mentre la maggior parte del sistema produttivo è costituita da piccole e medie imprese.
"Oggi solo il 4% delle imprese italiane genera circa il 75% dell'export ed è composto prevalentemente da grandi aziende, mentre il cuore del nostro sistema produttivo è fatto di piccole e medie imprese. Per queste realtà, le fiere sono il primo passaporto per l'estero, rappresentano il più immediato strumento di accesso ai mercati .
