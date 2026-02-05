Il presidente Sergio Mattarella ha fatto visita oggi al Villaggio Olimpico di Milano, dove ha incontrato gli atleti italiani. Dopo averli salutati, si è seduto a pranzo con loro, in un momento di relax prima dell’inizio ufficiale delle Olimpiadi di quest’anno.

Tutto pronto per il via delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi 5 febbraio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato in visita al Villaggio Olimpico per salutare gli atleti azzurri, con cui poi si è intrattenuto a pranzo. Gli atleti delle Olimpiadi di Milano Cortina hanno consegnato al presidente Mattarella una giacca dell’Italia con il suo nome. Il capo dello Stato ha poi visitato gli uffici e le residenze degli atleti prima di recarsi alla mensa del Villaggio Olimpico. “Ci auguriamo – ha detto Mattarella agli azzurri – che siano tante le medaglie, naturalmente, il presidente Buonfiglio se lo augura, fortemente, e tutti quanti in Italia ce lo auguriamo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Mattarella a pranzo con gli azzurri: ecco il menù

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Il presidente Mattarella ha inviato un messaggio agli atleti azzurri in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Olimpiadi 2026, Mattarella a Milano alla Scala: 'Tregua olimpica sia rispettata ovunque'; Olimpiadi 2026, Mattarella alla Scala di Milano: chiediamo rispetto della tregua olimpica, tacciano le armi; Il presidente Sergio Mattarella a Milano per le Olimpiadi; Olimpiadi, il Presidente Mattarella a Milano per inaugurare i Giochi invernali.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, da Vance a Mattarella: i politici alla cerimonia d'aperturaLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano-Cortina 2026, da Vance a Mattarella: i politici alla cerimonia d'apertura ... tg24.sky.it

Mattarella al Villaggio Olimpico incontra gli atleti azzurri: «La prima competizione è con i propri limiti»Stanno per iniziare le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato gli atleti azzurri al villaggio olimpico, lanciando dei messaggi ... ilgazzettino.it

Olimpiadi, oggi è il giorno dei grandi della terra. Alla Fabbrica del Vapore è in programma una cena con 500 tra capi di Stato e delegati. Presente anche il presidente Mattarella, che in mattinata sarà al villaggio olimpico. Articolo nei commenti. #radiolombardia facebook

I fronti di Mattarella. Olimpiadi e geopolitica. 700 agenti via da Minneapolis x.com