Olimpiadi 2026 Cortina aspetta i Giochi | Lavori in ritardo ma l' atmosfera è pazzesca

Cresce l’attesa a Cortina, che si prepara ad accogliere i Giochi invernali del 2026. Nonostante i lavori siano ancora in ritardo, la neve ha già ricoperto le piste e gli abitanti del posto sono pronti a vivere l’evento. La cerimonia d’apertura è prevista per il 6 febbraio, e molti turisti e residenti continuano a sperare che tutto proceda senza ulteriori intoppi.

(LaPresse) Cresce l'attesa per l'inizio delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina. La neve ha imbiancato la località sciistica con residenti e turisti che aspettano la cerimonia inaugurale in programma il 6 febbraio e il via alle gare. "Spero che questa sia un'occasione unica per l'Italia per mostrare i luoghi che abbiamo e ciò che siamo in grado di fare", spiega una turisti mentre alcuni residenti sono preoccupati per il ritardo dei lavori: "Siamo ancora con tutti i cantieri aperti", dice un negoziante.

