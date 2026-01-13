Un poster davanti all’Ambasciata iraniana rilancia la denuncia contro la repressione del regime e sostiene la rivolta di donne e giovani al grido di “Donna, Vita, Libertà”.. Roma, 13 gennaio 2026. Si intitola Rivoluzione, l’ultima provocatoria opera della street artist Laika apparsa all’alba a Roma, nei pressi dell’ Ambasciata iraniana di via Nomentana. Il poster ritrae una manifestante iraniana in corsa, mentre brandisce un’immagine dell’ Ayatollah Khamenei in fiamme. Alle sue spalle, una scia si trasforma nella bandiera iraniana, con al centro la scritta Enghelab (Rivoluzione, in farsi). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Iran-Street Art. “Rivoluzione!”, la nuova opera di Laika contro il regime iraniano

