L' ultima follia targata Islam | lezioni di Corano ai bambini delle elementari

Un recente post dell’Istituto di Studi Islamici Averroè ha suscitato discussioni, annunciando lezioni di Corano rivolte a bambini delle scuole elementari a Piacenza. L’iniziativa propone corsi che includono discipline come adab, akhlaq, sira e fiqh. La comunicazione invita le scuole interessate a contattare l’istituto, sollevando interrogativi sulla proposta educativa rivolta ai più giovani e sulle modalità di avvicinamento alle tematiche religiose nelle scuole.

“Per le scuole di Piacenza che fossero interessate a visitare la moschea contattateci in Dm”: è questo il post choc postato dall’Istituto di Studi Islamici Averroè, che propone corsi in cui la materie principali sono “ADAB, AKHLAQ, SIRA, FIQH, HADITH, TARIKH, AQIDAH, DUA’, CORANO”. Insomma, lezioni di Islam che, attenzione, sono state proposte anche a bambini di due quinte elementari delle scuole di Pontenure (Comune nel piacentino) e anche presso il liceo Melchiorre Gioia e il Liceo Statale Colombini. Ma i genitori sono a conoscenza di queste lezioni? È stata chiesta una forma di consenso alle famiglie, soprattutto se si tratta di scuole elementari in cui i bambini cominciano la loro formazione? Il punto è che sono proprio loro a spiegare che come missione hanno quella di portare la conoscenza “non soltanto nella moschea o nell’istituto, ma anche nelle scuole di Piacenza”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

