Nuova piazza Cavour? Quando non basta solo click

Questa mattina a Como si sono riuniti diversi cittadini e amministratori per discutere dei lavori in corso in piazza Cavour. Dopo mesi di promesse e rendering digitali, ancora nessun segnale di realizzazione concreta. La gente si chiede se questa volta i progetti si trasformeranno in qualcosa di tangibile o resteranno solo immagini pubblicitarie. La delusione cresce tra chi aspetta da tempo una riqualificazione vera e non solo chiacchiere.

Che Como sia la città dei rendering, o dei progetti troppo intelligenti e artificiali per diventare reali, è cosa nota da tempo. La realtà, invece, è tutta lì da vedere nel disastro del cantiere delle paratie. E non solo, purtroppo. Tuttavia, sognare non costa nulla e non si fa nemmeno peccato. Allora che male fa un'altra visione onirica della nostra piazza Cavour? Un luogo decisamente centrale di Como alla perenne ricerca di un'anima che non ha mai avuto. Certo, non ci siamo dimenticati di quel tempo in cui a Natale veniva trasformata persino in un parcheggio. Sì, oggi per un paio di mesi si pattina, ma per tutto il resto dell'anno non sfrutta tutte le potenzialità del suo enorme salotto affacciato sul Lago di Como.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Como Città

Continuano gli interventi di pulizia di Piazza Cavour, coordinati dalla task force comunale dedicata al decoro urbano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Como Città

Argomenti discussi: Nasce il Dorico Festival in musica. Dopo Emma ecco Eddie Brock sul palco allestito in piazza Cavour; Il rilancio di Sandro Stoppa: Sotto a piazza Cavour un parcheggio di tre piani per accogliere 1.200 auto; Bimba di 1 anno cade nel lago sulla scalinata di piazza Cavour: salvata dalla mamma; A Roma nel weekend chiude la metro B: la tratta interessata e le alternative.

Nasce il Dorico Festival in musica. Dopo Emma ecco Eddie Brock sul palco allestito in piazza CavourL’estate del capoluogo si presenta sempre più calda sul fronte delle note con la nuova rassegna pronta a debuttare il primo agosto con la cantante pugliese e il 2 con il romano atteso ora a Sanremo. msn.com

Che degrado nella piazza più importante di Como tra lago e grandi hotel di lusso. Una vera figuracciaNuova denuncia dell’ex consigliere comunale di Como Luigi Bottone, che questa volta punta i ‘fari’ sulle condizioni della centralissima piazza Cavour affacciata sul lago. Ovvero, uno dei luoghi più fr ... comozero.it

Nuova apertura in piazza Cavour a Castelvetrano. Venerdì 6 febbraio inaugura Babalù facebook

Prende forma la nuova piazza di Campagnola: conclusi ampliamento dell’area pedonale e posa della passerella ciclopedonale tra via dei Prati, sagrato della Chiesa e attraversamento di via per Orio, superando il Morla. Ora al via le finiture. #Bergamo #Camp x.com