Nuova Federiciana ruspe in azione | Lavori delicati come per una metro

Questa mattina a Fano sono iniziati i lavori di ristrutturazione della Nuova Federiciana. Le ruspe sono arrivate e stanno lavorando con attenzione, come se si trattasse di una metropolitana. Gli operai si muovono con cura, sapendo che si tratta di un intervento delicato su un edificio storico. La zona è blindata, e i passanti si fermano a osservare le macchine in azione. Questo cantiere segna un nuovo capitolo per il cuore dell’architettura internazionale della città.

di Anna Marchetti "Fano cuore dell'architettura internazionale: da Vitruvio, primo architetto dell'umanità, a Cucinella, archistar contemporaneo". Ieri mattina sono partiti i lavori per la realizzazione della nuova biblioteca Federiciana progettata da Mario Cucinella. La prima fase, la più spettacolare ma anche estremamente delicata, riguarda la demolizione dell'edificio adiacente alla biblioteca storica. "Demolizione – ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari – che, suddivisa in sei fasi, durerà circa un mese. E' stata preceduta dallo svuotamento dello stabile e dall'inserimento nei palazzi limitrofi, compresa la Federiciana, di 25 sensori (tra distanziometri e strumenti di monitoraggio) per controllare eventuali micro-movimenti durante le lavorazioni.

