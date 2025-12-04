Pozzolatico ruspe in azione Il marciapiede diventa realtà

Ruspe al lavoro a Pozzolatico: è partito l’intervento di realizzazione del marciapiede sul lato sinistro della strada, nel tratto compreso tra il circolo e la chiesa. Il cantiere è in carico ad Autostrade per l’Italia. Un lavoro importante per la frazione, richiesto in passato più volte dai cittadini perché permette di connettere due zone in modo sicuro. Ma il progetto risale al 1999: rientra infatti nel pacchetto di accordi tra il Comune e Autostrade con opere compensative dell’impatto sul territorio del raddoppio della corsia autostradale. Un pacchetto di interventi dal valore complessivo di 22 milioni di euro, del quale ad oggi pochi progetti sono stati realizzati e che ventisei anni dopo rischiano di non rispecchiare neanche più le reali necessità del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

