nuova era della sicurezza in edilizia

Questa mattina il Governo ha approvato un nuovo decreto-legge che cambia le regole sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. La norma punta a ridurre infortuni e migliorare le condizioni di lavoro, con un occhio di riguardo ai lavoratori non regolari. Le imprese devono adeguarsi subito alle nuove disposizioni, che entreranno in vigore nei prossimi giorni.

Il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2025 ha approvato un decreto-legge che rivoluziona la sicurezza nei luoghi di lavoro, con un'attenzione particolare ai cantieri edili, sia per quantità infortuni mortali e non, oltre a numerosi lavoratori non regolari.

