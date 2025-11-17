Legno protagonista della nuova edilizia | esperti e architetti irpini a confronto
Giovedì 20 novembre, a partire dalle ore 14.30, la sala convegni Formaedil di Contrada San Lorenzo 1, ad Atripalda, accoglierà l’evento formativo dal titolo “Edifici in legno lamellare e X-Lam”, organizzato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
