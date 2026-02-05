Nuova direttrice dell’Inps Asti | Emilia Grisi assume la guida della sede provinciale

Emilia Grisi prende il comando dell’ufficio provinciale di Asti. Da febbraio, la nuova direttrice si impegna a migliorare i servizi offerti ai cittadini, cercando di essere più presente e vicino alle necessità del territorio. La sua nomina segna un cambio di passo per l’istituto nella zona.

**Emilia Grisi, la nuova direttrice dell’INPS di Asti: un passo verso un servizio sempre più vicino alle esigenze del territorio** A partire dal 1° febbraio 2026, la dott.ssa Emilia Grisi è entrata in funzione come nuova direttrice della Sede territoriale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) di Asti. La sua nomina, confermata con un comunicato stampa ufficiale, rappresenta un punto di riferimento importante per l’attuale strategia del presidente dell’Istituto, che punta a consolidare il rapporto tra i servizi previdenziali e la popolazione locale. L’incarico è stato affidato ad Ad Interim, in un’operatività temporanea, e riguarda l’intera struttura della Direzione provinciale, con un su un rafforzamento della presenza istituzionale in ambito territoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

