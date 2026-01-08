Il plauso di Princi alla nuova direttrice dell' Inps Umbria Spagnolo

Princi ha espresso apprezzamento per la nomina della dottoressa Elisa Maria Spagnolo a nuova direttrice regionale dell’Inps Umbria. Questa nomina segnala un riconoscimento importante delle competenze della professionista e rappresenta un passo positivo per il rafforzamento delle attività dell’istituto nella regione. La scelta sottolinea l’importanza di un leadership qualificata nel settore pubblico, contribuendo a garantire servizi efficienti e trasparenti ai cittadini.

La nomina della dott.ssa Elisa Maria Spagnolo a nuova direttrice regionale dell'Inps Umbria rappresenta un traguardo di grande prestigio e un motivo di soddisfazione per l'intera Calabria. A sottolinearlo è l'europarlamentare Giusi Princi, che esprime parole di vivo apprezzamento per una.

